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Лесные пожары в Израиле: огонь охватил почти 900 га земли, город Хайфа покинули 60 тысяч человек

25 ноября 2016 07:20
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Новости Израиля. Масштабный лесной пожар вспыхнул в Израиле. На севере и востоке страны зафиксировано около 200 очагов возгорания. Только город Хайфа в целях безопасности покинули 60 тысяч человек. Пламя захватило почти 900 гектаров земли, повреждены десятки жилых домов. О жертвах информации не поступало, но есть пострадавшие – многие обращаются за медицинской помощью из-за ожогов и отравления угарным газом.

Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если пожары возникли из-за поджога, то власти будут расследовать инцидент как теракт. Пока причины не установлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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