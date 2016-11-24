Пять самых щедрых стран мира

Люди из каких стран мира самые щедрые? Почему они жертвуют свои время и деньги на благотворительность?

По результатам исследований, проведённых компанией Gallup, на благотворительность людей толкают благоприятные экономические условия, привычка помогать, а также желание помочь повысить уровень жизни.

Gallup опросили более 145 000 человек в более, чем 140 странах. Их интересовало, кто и когда принимал участие в благотворительности. Результаты оказались обнадёживающими. Из 7,4 млрд человек 1,4 млрд жертвуют деньги, 1 млрд – волонтёры, 2,2 млрд помогают незнакомым людям.

Мьянма

Большинство жителей этой маленькой страны ответили на вопросы о благотворительности положительно.

Буддийские традиции накладывают отпечаток на местных жителей. Доктор Тхет Хнинджи поясняет концепт кармы в буддизме и какую роль она играет.

«Чем больше добрых дел будет совершено, тем лучше будет моя следующая жизнь. В основном, пожертвования получают монастыри. Однако в последнее время люди всё чаще делают пожертвования в детские дома».

За последние несколько лет уровень жизни в Мьянме повысился. Кроме того, в 2015 году страна была признана самой дружелюбной в мире. В связи с этим повысилось количество иммигрантов.

США

Тхет Хнинджи отмечает: в сравнении с Мьянмой религия не играет столь важную роль при пожертвованиях в США.

«Здешние люди меньше ожидают взамен. Ими движет чувство гражданского долга».

Отношение к пожертвованиям здесь зависит от местности. По словам активиста Наоми Хэттуэй, в больших городах благотворительность пользуется популярностью, но чем ближе к сельской местности, тем меньше люди знают о волонтёрской деятельности.

Однако в городке Лакетс, штат Виргиния, дух филантропии жив как никогда. Если кто-то нуждается в помощи, местные жители в беде не оставят.

Эта особенность передавалась из поколения в поколение. Жительница Массачусетса Зои Эллен говорит, что её бабушки и дедушки были волонтёрами на протяжении многих лет, включая обе мировые войны и Великую депрессию. «Я думаю, они хотели воспитать во мне сострадание и научить заботе о других».

В то время как жители этой успешной страны чувствуют, что они могут и должны помогать другим, гости страны не могут скрыть своё восхищение. «Я из Австралии, но я был в Нью-Йорке во время теракта 11 сентября и увидел бескрайние доброту и щедрость. Но меня это и не удивило», – рассказал Джим Даилакис из Перта.

Австралия

Основная часть австралийской культуры – это равные шансы каждого на успех. «Другими словами, все равны», – говорит Эрик Штюбе, топ-менеджер крупной сети отелей в Австралии. «Это основополагающие принципы для такой молодой и обособленной страны с небольшим населением. Успешные люди пользуются уважением».

Мельбурн может похвастаться особенно крепким духом коллективизма. Там часто проводятся мероприятия, собирающие миллионы долларов на различные благотворительные цели по всему миру.

Вопреки всему, кризис пробуждает в австралийцах щедрость. Когда Индонезия пострадала от цунами в 2004 году, австралийцы пожертвовали 42 миллиона долларов, хотя население составляло не более 20 миллионов человек.

А в 2009 году население страны помогло пострадавшим от разрушительных лесных пожаров.

По словам Штюбе, жители Мельбурна выделили невероятное количество средств и оказали невероятную поддержку.

Австралийцы очень гордятся уровнем безопасности и социального доверия в стране. Оружие тут запрещено, налажена система здравоохранения, а также высокие пособия по безработице.

Новая Зеландия

Жители этого маленького сельскохозяйственного острова заботятся о своих соседях на протяжении долгих лет.

«Такое чувство, будто все знакомы друг с другом, поэтому мы привыкли заботиться друг о друге. Наверное, это чувство единения и толкает нас к благотворительности», – делится Кэтрин Шэнэхэн из Веллингтона.

В Веллингтоне, кстати, бывают дни, когда рестораны и пекарни не продают еду, а раздают её бесплатно. В декабре в 18 городах Новой Зеландии устраивается забег Санта-Клаусов с целью сбора средств для местных нуждающихся детей.

Землетрясение в Крайстчёрч в 2011 году, из-за которого погибли и пострадали тысячи людей, и вовсе объединило страну.

«Я была в Крайстчёрч сразу после землетрясения. Город был в руинах и восстановление шло с огромным трудом. Однако по всему городу находились позитивные билборды. Верьте или нет, но они были такими простыми и позитивными!» – говорит Шэнэхэн.

Жители Новой Зеландии также могут насладиться природной красотой своей страны. Людей в стране немного, поэтому найти пустые пляжи не составляет труда.

Шри-Ланка

Как и в Мьянме, привычка пожертвовать тесно связана с религиями – буддизмом и индуизмом.

Желание помочь особенно заметно в городе Матара. «В Шри-Ланке даже есть такая поговорка: «Неважно, куда ты идёшь на острове, если тебе нужна помощь, ты всегда найдёшь приятеля из Матары, который будет рад помочь». В нас развито чувство причастности», – говорит Супун Будхаджива из Матары.

В Матаре всегда есть место чему-то добросердечному: будь это добровольная сдача крови или простая школьная благотворительность. Также здесь часто бесплатно угощают едой, например, в Дни полнолуния. Жители Матары участвуют в волонтёрских работах самых разных направлений: от уборки улиц до строительства домов для бездомных.