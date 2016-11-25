Цена восьми строк: автограф Анны Франк продан на аукционе за 148 тысяч долларов США

В 1970 году голландка по имени Кристиан ван Маарсен достала свою детскую тетрадку, чтобы вырвать из нее страничку с двумя четверостишиями. Много лет назад их написала туда лучшая подруга ее сестренки. Снисходительный тон этих строк уже давно раздражал Кристиан.

Подругу звали Анна Франк.

В первых строках стихотворения, которое было написано в «альбоме поэзии» или «тетради дружбы», девочка пыталась вразумить Кристиан, которая казалась Анне несколько ленивой. Это традиционные наставления, которые можно было прочитать в голландских газетах и журналах 30-х годов.

В заключительных строках стихотворения, которые, возможно, сочинила и сама Анна, говорится:

А уж если тебя укорили

За поступок неправильный твой,

Постарайся проступок исправить –

Это будет вернее всего.

Госпожа ван Маарсен умерла в 2006 году. Задолго до этого она передала стихотворение лучшей подруге Анны – своей сестре Жаклин, у которой оно и хранилось все эти годы.

В минувшую среду эту запись приобрели на торгах в голландском городе Харлем за 148 тысяч долларов США. Эта сумма свидетельствует о том, насколько значимой остается личность Анны Франк в сознании людей даже семь десятилетий спустя того, как ее жизнь забрал Холокост.

Под стихотворением, адресованным «Дорогой Кри-Кри», стоит подпись Анны и дата – 28 марта 1942 года. Остается еще почти четыре месяца до того, как семье Анны придется скрываться в пристройке над офисом, где работал в Амстердаме отец девочки, Отто Франк. Именно там она напишет свой знаменитый дневник, который будет опубликован в 1947 году и сделает Анну символом украденного детства.

Как пояснила сама Жаклин ван Маарсен, которой сегодня уже 87 лет, на ее решение расстаться с автографом Анны отчасти повлияло то, что от него хотела избавиться ее сестра, которой и было адресовано стихотворение. Тем не менее, женщина подчеркивает, что сама она хранила все, что было написано рукой Анны, как зеницу ока.

«Моя сестра, на самом деле, не очень-то любила это стихотворение, потому что Анна ее сильно осуждала. Ведь Кристиан обычно рано уходила с занятий, а Анна всегда еще была чем-то занята, – вспоминает Жаклин. – Сестра отдала мне эту запись, потому что знала, что я храню все, что принадлежало Анне. Я никогда не отдала бы стихотворение, если бы Анна написала его мне лично. Но, поскольку моя сестра не была к ней привязана, я решила продать его».

По словам Тайса Бланкевоорта, одного из руководителей аукционного дома Bubb Kuyper, организовавшего продажу стихотворения,

финальная цена лота превысила стартовую – а это 32 тысячи долларов США – почти в 5 раз.

Покупатель автографа пожелал остаться неизвестным.

Бланкевоорт отмечает, что

записи, сделанные рукой Анны Франк, – исключительно редкая находка: за последние четыре десятилетия было обнаружено только 4-5 автографов. По словам директора, эти торги вызвали настоящий ажиотаж: приходили запросы даже из таких далеких стран, как Фиджи и Япония.

«Аукционная цена лота оказалась намного выше, чем я предполагал. Это показывает значимость Анны Франк в культуре и то, что ее личность и ее история продолжают волновать сердца людей, – говорит Бланкевоорт. – Любая вещь Анны Франк имеет большую ценность, ведь их мало уцелело. Когда фашисты сломали двери в убежище ее семьи, все вещи были выброшены на улицу, где их мог испортить дождь или забрать мародеры».

В августе 1944 г., после двух лет, проведенных в убежище, семья Франк была арестована нацистами и выслана из страны. Из всего семейства выжил только отец.

В начале 1945 г. Анна умерла от тифа в концентрационном лагере Берген-Бельзен на территории Германии. Ей было всего 15 лет. Ее «Дневник девочки» был переведен на 67 языков мира, всего было продано 30 миллионов экземпляров сочинения.

Как пояснил Тайс Бланкевоорт, «тетради дружбы», популярные в Нидерландах 1940-х, были прообразом современных социальных сетей. По мнению директора аукционного дома, те чувства, которые Анна выразила в тетради Кристиан, особенно примечательны тем, что были написаны тогда, когда стены убежища еще не ограничивали Анну в занятиях как физически, так и эмоционально.

«Нам кажется, будто Анна всегда жила в своем убежище, – говорит Бланкевоорт. – А здесь мы видим ее свободной, в том числе и духом».

Этой весною музей штата Массачусетс, США, приобрел за 50 тысяч долларов США экземпляр книги сказок братьев Гримм, подписанный именем Анны и ее сестры Марго. В 1989 г. на аукционе Christie’s также был продан отрывок стихотворения, которое Анна написала в тетради одной из своих подруг.

Сотрудники дома-музея Анны Франк , который находится в Амстердаме на набережной Принсенграхт, решили не принимать участие в недавних торгах.

Маатье Мостарт, пресс-секретарь музея, отметила, что стихотворение было адресовано сестре подруги Анны, и потому никак не раскрывает новых деталей истории самой Франк.

«Конечно, знаменательно, что спустя столько лет был обнаружен еще один артефакт, связанный с жизнью Анны Франк, – сказала Мостарт, – но, поскольку музей располагает иными оригинальными записями, напрямую связанными с жизнью Анны, этот автограф не настолько важен для нашей коллекции».

Жаклин ван Маарсен, дочь еврея, пережила фашистскую оккупацию благодаря своей матери, католички от рождения, которая зарегистрировала дочь как христианку. Отец Жаклин пережил Холокост, но все его родственники погибли. Сама женщина написала книгу мемуаров «Твоя лучшая подруга, Анна Франк» – так, по утверждению автора, Анна подписывала свои письма к Жаклин до того, как была вынуждена скрываться от нацистов.

Жаклин рассказала, что вдвоем с Анной они любили играть в «Монополию» и обсуждать голливудских звезд.

Женщина уверена, что ее подруге «пришелся бы по нраву тот всемирный интерес», который вызвали ее сочинения.

«Люди говорят, что ее дневник очень хорошо написан литературно, а я считаю, что он не утратил свою силу за все эти годы именно благодаря ее уму и характеру, – добавила Жаклин. – Но для меня она была просто подружкой, и я по ней очень скучаю».

(Дэн Билефски, «Нью-Йорк Таймс»)