Самолёт турецкой авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны

Самолет турецкой авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лайнер, на борту которого находилось около 150 пассажиров, вылетел из Стамбула. Во время полета был активирован протокол экстренной помощи, а воздушное судно до места посадки сопровождали два военных истребителя. После приземления всех пассажиров эвакуировали, а силы безопасности аэропорта приступили к оценке ситуации в соответствии с протоколом действий при угрозе теракта.