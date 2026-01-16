Крупномасштабные учения НАТО стартовали в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах примут участие военнослужащие из 11 стран-членов Альянса. Основные этапы учений запланированы на февраль и пройдут на полигонах в Нижней Саксонии. На текущий момент в Германию уже прибыли около 10 тысяч военнослужащих и свыше полутора тысяч единиц военной техники. Германия выступит в роли логистического узла НАТО в ходе этих учений. Ключевая задача – отработать механизмы быстрой переброски сил внутри Европы.