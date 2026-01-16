Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса вернулся на Землю

Капсула SpaceX успешно приводнилась в Атлантике, завершив миссию с экипажем на борту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. NASA сообщило, что один из астронавтов, пожаловавшийся на недомогание во время полета, чувствует себя хорошо.
Капсула SpaceX успешно приводнилась в Атлантике, завершив миссию с экипажем на борту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. NASA сообщило, что один из астронавтов, пожаловавшийся на недомогание во время полета, чувствует себя хорошо.
Медики сразу провели обследование, и угрозы его здоровью нет. Приземление прошло штатно, спасательные команды оперативно доставили экипаж на сушу. В NASA подчеркнули: система возвращения работает надежно, а все участники миссии находятся в безопасности.
Джаред Айзекман, администратор NASA:
В результате этой миссии экипаж №11 благополучно вернулся домой. Астронавты и космонавт Роскосмоса находятся в безопасности и в хорошем настроении. В настоящее время все члены экипажа проходят плановое медицинское обследование после приводнения. У члена экипажа, о котором идет речь, все в порядке. Мы сообщим обновленную информацию об их состоянии здоровья, как только это станет возможным.
Эта миссия началась в августе 2025 года и должна была продлиться дольше. Несмотря на вынужденный возврат, в НАСА подчеркнули, что команда успела выполнить основные задачи и внести значимый вклад в научную программу. На станции пока остаются три человека – они обеспечат ее работу до прибытия следующей смены, запланированного на середину февраля.