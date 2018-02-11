«Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское». Очевидцы крушения самолёта Ан-148

Новости России. В Раменском районе Московской области упал самолёт Ан-148. На борту находился 71 человек.

«Самолет разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское», — сказал собеседник РИА Новости.

«Предварительные данные показывают, что в результате падения никто не выжил», – сообщил «Интерфаксу» источник.

Самолет перестал выходить на связь через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, сообщили в Росавиации. По данным табло аэропорта, самолет вылетел в 14:21 по мск (опоздание на 21 минуту). Вскоре после появления первых сообщений о крушении лайнера, спасатели обнаружили обломки Ан-148.

Следственный комитет Российской Федерации сообщает, что на место инцидента выехал Александр Бастрыкин. По его распоряжению дальнейшее расследование уголовного дела передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

Уже сформирована и направлена на место происшествия следственная группа, которую возглавил следователь при Председателе СК России, на месте работают криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

По сведениям Генпрокуратуры РФ, для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев. Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился пассажирский самолёт.

На борту находился 71 человек – подробности здесь.