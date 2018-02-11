27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява

Новости Индонезии. Десятки погибших и пострадавших в результате аварии в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неустановленным пока причинам рейсовый автобус столкнулся с мотоциклом, после чего водитель потерял управление. Транспортное средство занесло и оно перевернулось.

По уточненным данным погибли 27 человек.

Несколько десятков пострадали, с ними работают медики.