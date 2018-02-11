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27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява

11 февраля 2018 13:57
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Новости Индонезии. Десятки погибших и пострадавших в результате аварии в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява-1

 По неустановленным пока причинам рейсовый автобус столкнулся с мотоциклом, после чего водитель потерял управление. Транспортное средство занесло и оно перевернулось.

27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява-4

По уточненным данным погибли 27 человек.

27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява-7

Несколько десятков пострадали, с ними работают медики.

27 человек погибли из-за столкновения мотоцикла с рейсовым автобусом на острове Ява-10

Ранее в Гонконге в страшную аварию попал двухэтажный автобус. Погибли 19 человек, более 60 пострадали. Состояние многих врачи оценивают как критическое. Причину аварии еще предстоит установить. Скорее всего, к трагедии привел человеческий фактор: на сложном участке дороги водитель превысил скорость и не справился с управлением.

# Фотофакт # Авария

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