71 человек на борту. Пассажирский самолет разбился в Подмосковье

Новости России. В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет. По предварительной информации, на борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть сведения, что среди пассажиров был ребенок.