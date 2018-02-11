71 человек на борту. Пассажирский самолет разбился в Подмосковье

Новости России. В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет. По предварительной информации, на борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть сведения, что среди пассажиров был ребенок.
Опубликованы кадры с места падения самолета Ан-148 в Подмосковье
Очевидцы крушения самолёта Ан-148: «Самолёт разрушен, обломки разбросаны в районе села Степановское» (подробности).
Спасатели уже вылетели на место крушения. По мнению специалистов, шансы обнаружить выживших минимальны. МЧС России также подтвердило информацию об обнаружении обломков разбившегося АН-148. Как сообщают экстренные службы, авиалайнер вылетел из московского Домодедово в Орск.
Через 2 минуты после взлета судно пропало с радаров.