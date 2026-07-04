Количество жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тысячи

2645 человек погибли после двойного землетрясения в Венесуэле, пишет ТАСС.

Представители Министерства информации и связи республики также информируют, что травмы получили 12 666 человек, 15 050 человек остались без жилья. Сообщается о разрушении 189 зданий и повреждении 885. Во время поисково-спасательных операций службы спасли 6 462 человека.

20 909 человек получили стационарное лечение, 86 117 семьям передана помощь, пострадавшим направлено 9 486 тонн продуктов питания.

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