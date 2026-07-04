Лантратова призывает ООН оценить удары ВСУ по мирным жителям

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и Спецпредставителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье, пишет РИА Новости.

Обращение содержит просьбу о незамедлительном реагировании на новые удары ВС Украины по мирному населению и обеспечении международной правовой оценки произошедшего. Также Лантратова сообщила о необходимости расширения со стороны организации усилий по защите российских военнопленных на территории Украины.

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