В Германии шторм «Франц» может повториться

Новости Германии. В Германии продолжают устранять последствия торнадо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели разбирают завалы и налаживают транспортное сообщение. Накануне на страну обрушился шторм «Франц» – пострадали по меньшей мере 5 человек.

Больше всего от стихии досталось коммуне Рётген. Там торнадо повредил десятки домов, часть из них разрушена полностью. Многих жителей эвакуировали в местный отель, где им бесплатно предоставили комнаты.