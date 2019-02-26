В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом

Новости США. Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно пробило стену и влетело прямо в спальню, где в этот момент находилась девушка-подросток. Она получила незначительные травмы.