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В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом

26 февраля 2019 12:51
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Новости США. Легкомоторный самолёт врезался в жилой дом в американском штате Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом-1

Воздушное судно пробило стену и влетело прямо в спальню, где в этот момент находилась девушка-подросток. Она получила незначительные травмы.

В США легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом-4

Пилот скончался на месте. Его ученик находится в больнице под присмотром медиков. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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