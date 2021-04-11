Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша

Новости Индии. Необычная спасательная операция развернулась в одной из индийских деревень. Маленький слоненок ночью попал в колодец. Выбраться из грязи у него не хватало сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда местные жители заметили животное, тут же бросились на помощь. К яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею. Затем малыша обвязали веревками и вытащили с помощью техники.