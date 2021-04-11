Прямой эфир

Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша

11 апреля 2021 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Необычная спасательная операция развернулась в одной из индийских деревень. Маленький слоненок ночью попал в колодец. Выбраться из грязи у него не хватало сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша-1

Когда местные жители заметили животное, тут же бросились на помощь. К яме подогнали экскаватор, который вырыл траншею. Затем малыша обвязали веревками и вытащили с помощью техники.

Слонёнок ночью попал в колодец. Смотрите, как в Индии спасали малыша-4

Спасательная операция, в которой участвовала практически вся деревня, заняла более двух часов.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город
11 апреля 2021 12:50

Вторая по значимости находка после гробницы Тутанхамона. В Египте открыли древний затерянный город

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?
11 апреля 2021 12:34

Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Сколько продлится извержение вулкана на Карибах?

Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег
11 апреля 2021 12:10

Почти 34 млн евро. Экс-премьера Португалии обвиняют в отмывании денег