Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка избирателей составила почти 40 %. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.

Напомним, Садыр Жапаров – лидер протестов бурной политической осени. Прежний президент ушел в отставку на фоне беспорядков, вспыхнувших после выборов в парламент.