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Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

11 января 2021 07:39
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов. Победу в первом туре с большим отрывом одерживает Садыр Жапаров. Он набрал почти 80 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана-1

Явка избирателей составила почти 40 %. Всего на пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов.  

Напомним, Садыр Жапаров – лидер протестов бурной политической осени. Прежний президент ушел в отставку на фоне беспорядков, вспыхнувших после выборов в парламент.  

Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана-4

Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, более 80 % проголосовавших высказались за президентскую республику.  

# Выборы # Садыр Жапаров # Сооронбай Жээнбеков # Фотофакт

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