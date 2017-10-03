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С острова Оба экстренно эвакуируют 11 тысяч жителей места из-за извержения вулкана

03 октября 2017 09:11
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Новости Вануату. На острове Оба идет тотальная эвакуация всех жителей (а их 11 тысяч) экстренно перевозят в безопасные места из-за извержения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С острова Оба экстренно эвакуируют 11 тысяч жителей места из-за извержения вулкана-1

Последние несколько дней корабли, лодки и баржи развозят людей по соседним островам. Основной проблемой стало отсутствие чистой питьевой воды. Все источники на острове оказались заражены опасными веществами. Кроме того, в воздухе вулканический пепел, который затрудняет дыхание. Для нуждающихся созданы временные убежища, в которых есть все необходимое.

# Фотофакт # Извержение вулкана

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