С острова Оба экстренно эвакуируют 11 тысяч жителей места из-за извержения вулкана

Новости Вануату. На острове Оба идет тотальная эвакуация всех жителей (а их 11 тысяч) экстренно перевозят в безопасные места из-за извержения вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние несколько дней корабли, лодки и баржи развозят людей по соседним островам. Основной проблемой стало отсутствие чистой питьевой воды. Все источники на острове оказались заражены опасными веществами. Кроме того, в воздухе вулканический пепел, который затрудняет дыхание. Для нуждающихся созданы временные убежища, в которых есть все необходимое.