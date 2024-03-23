С одним из участников группы «Пикник» до сих пор не могут связаться

После террористического акта в «Крокус Сити Холле» директор группы «Пикник» сообщает, что один из членов группы до настоящего времени не был найден и с ним не удается связаться. Об этом пишет РИА Новости.

Все другие участники, с кем удалось связаться, не пострадали. В результате теракта погибло не меньше 60 человек, и число погибших может увеличиться.

Более 100 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину немедленно сообщили о случившемся.