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С одним из участников группы «Пикник» до сих пор не могут связаться

23 марта 2024 11:09
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После террористического акта в «Крокус Сити Холле» директор группы «Пикник» сообщает, что один из членов группы до настоящего времени не был найден и с ним не удается связаться. Об этом пишет РИА Новости.

Все другие участники, с кем удалось связаться, не пострадали. В результате теракта погибло не меньше 60 человек, и число погибших может увеличиться.

Более 100 пострадавших, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину немедленно сообщили о случившемся.

# Теракт

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