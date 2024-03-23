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В Пекине решительно осудили теракт в Подмосковье

23 марта 2024 11:00
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Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с критикой теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и заявил о поддержке действий России по укреплению своей национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Он также выразил свои соболезнования российскому президенту Владимиру Путину. По меньшей мере 60 людей погибли в теракте, и число жертв может возрасти. Более ста человек попали в больницы, в том числе и дети. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин был немедленно информирован о происшествии и получает информацию о принимаемых мерах.

# Теракт

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