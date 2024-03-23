Организаторов теракта в «Крокусе» задержали близ границы с Украиной

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске специальные службы задержали четверых предполагаемых преступников в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

После совершения теракта они попытались скрыться на машине и перейти границу. Они поддерживали связи с Украиной и пользовались заранее заготовленным оружием.

В теракте, который состоялся во время концерта группы «Пикник», погибли 115 человек, в том числе три ребенка. Следственный комитет РФ начал расследование теракта.