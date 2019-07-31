Прямой эфир

Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг

31 июля 2019 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гонконга. Мощный тропический циклон бушует в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он принес с собой ливни и сильный ветер с порывами до 95 км/ч. Объявлен 8 уровень опасности.

Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг-1

Власти приняли решение закрыть все школы и некоторые офисы. Многим сотрудникам разрешили раньше уйти со службы, чтобы добраться домой до удара стихии.

Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг-4

Если к полудню завтрашнего дня шторм не утихнет, финансовые и торговые учреждения Гонконга приостановят работу на весь день.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация
31 июля 2019 11:07

В Сибири горит тайга: к тушению приступила авиация

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки
31 июля 2019 09:40

На пляжах Тенерифе туристам хотят запретить строить пирамиды из гальки

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
31 июля 2019 09:36

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности