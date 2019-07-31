Шторм с порывами ветра до 95 км/ч обрушился на Гонконг

Новости Гонконга. Мощный тропический циклон бушует в Гонконге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он принес с собой ливни и сильный ветер с порывами до 95 км/ч. Объявлен 8 уровень опасности.

Власти приняли решение закрыть все школы и некоторые офисы. Многим сотрудникам разрешили раньше уйти со службы, чтобы добраться домой до удара стихии.