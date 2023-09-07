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ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших ВСУ запчасти для военной авиации

07 сентября 2023 10:27
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ФСБ РФ раскрыла группу контрабандистов, занимавшихся поставками запчастей к самолетам и вертолетам в Европу, в том числе для Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

Группа занималась нелегальным оборотом военной продукции и осуществляла незаконные поставки компонентов и деталей для военной авиации. Участники группы закупали и ремонтировали узлы и агрегаты военных самолетов и вертолетов в России, а затем реализовывали их зарубежным заказчикам. У них было конфисковано более 100 наименований изделий для боевой авиации. Все виновные взяты под стражу, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды военной техники.

# Международная политика

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