ФСБ раскрыла контрабандистов, поставлявших ВСУ запчасти для военной авиации

ФСБ РФ раскрыла группу контрабандистов, занимавшихся поставками запчастей к самолетам и вертолетам в Европу, в том числе для Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

Группа занималась нелегальным оборотом военной продукции и осуществляла незаконные поставки компонентов и деталей для военной авиации. Участники группы закупали и ремонтировали узлы и агрегаты военных самолетов и вертолетов в России, а затем реализовывали их зарубежным заказчикам. У них было конфисковано более 100 наименований изделий для боевой авиации. Все виновные взяты под стражу, возбуждено уголовное дело по факту контрабанды военной техники.