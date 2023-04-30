Ряд стран Евросоюза может столкнуться с нехваткой лекарств

Евросоюз может столкнуться с дефицитом лекарств этой осенью. Педиатры прогнозируют нехватку детских препаратов. В том числе жаропонижающих и болеутоляющих, а также некоторых антибиотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из вероятных причин дефицита – это энергокризис. Поставки замедлились из-за нехватки сырья. Обеспокоенные ситуацией врачи Германии, Франции и Швейцарии уже направили письма в министерства здравоохранения, где говорится о необходимости срочно увеличить производство медикаментов для детей. Иначе дефицит лекарств к осени станет слишком серьезным и восполнить его быстро уже не получится.