ВСУ обстреляли село в Брянской области, два человека погибли

Жертвами артиллерийского удара Вооруженных сил Украины стали два человека, еще один ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Происшествие случилось в воскресенье, 30 апреля, в населенном пункте Суземка. Как уточняет Богомаз, во время бомбежки со стороны украинских военных были убиты два гражданских лица. В настоящий момент достоверно установлено, что в ходе артобстрела целиком разрушен один жилой дом, еще два получили повреждения. Для ликвидации последствий обстрела на этом участке трагедии работают специалисты.