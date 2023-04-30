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ВСУ обстреляли село в Брянской области, два человека погибли

30 апреля 2023 10:26
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Жертвами артиллерийского удара Вооруженных сил Украины стали два человека, еще один ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Происшествие случилось в воскресенье, 30 апреля, в населенном пункте Суземка. Как уточняет Богомаз, во время бомбежки со стороны украинских военных были убиты два гражданских лица. В настоящий момент достоверно установлено, что в ходе артобстрела целиком разрушен один жилой дом, еще два получили повреждения. Для ликвидации последствий обстрела на этом участке трагедии работают специалисты.

# ЧП # Александр Богомаз

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