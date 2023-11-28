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Рябков: Вашингтон наступит на вьетнамские и афганские грабли в Украине

28 ноября 2023 11:20
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Замглавы МИД России Сергей Рябков предостерег, что в связи со сложившейся вокруг Украины ситуацией США могут повторить ошибку вьетнамского и афганского конфликтов. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что, если американцы не хотят «наступить на грабли», им нужно учиться на своих ошибках. Рябков напомнил, что в 1970-х годах США вынуждены были принять своего противника за равного. По его словам, успешное окончание боевой операции может стать одним из ключевых моментов в коррекции мышления в Вашингтоне, который откроет новую перспективу для развития двусторонних связей, контроля над вооружениями и восстановления нормальных связей между обществами и людьми.

# Международная политика # Сергей Рябков

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