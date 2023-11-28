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500 тысяч филиппинцев вынужденно покинули свои дома из-за сильнейших наводнений

28 ноября 2023 10:58
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Как минимум пять человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах. Дома покинули около 500 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

500 тысяч филиппинцев вынужденно покинули свои дома из-за сильнейших наводнений-1

По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, от стихии могут пострадать свыше миллиона жителей. Власти считают, что на устранение последствий наводнений и восстановление нормальной жизни уйдет от одного до трех месяцев. Только по предварительным подсчетам ущерб от стихии составил около 9,5 миллиона долларов.

# Наводнение # Фотофакт

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