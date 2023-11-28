500 тысяч филиппинцев вынужденно покинули свои дома из-за сильнейших наводнений

Как минимум пять человек погибли при сильных наводнениях на Филиппинах. Дома покинули около 500 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, от стихии могут пострадать свыше миллиона жителей. Власти считают, что на устранение последствий наводнений и восстановление нормальной жизни уйдет от одного до трех месяцев. Только по предварительным подсчетам ущерб от стихии составил около 9,5 миллиона долларов.