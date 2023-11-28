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Израиль нарушил соглашение о перемирии в секторе Газа – арабские СМИ

28 ноября 2023 10:54
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Израиль нарушил заключенное накануне соглашение о двухдневном перемирии. Об этом сообщают арабские СМИ. По их сведениям, в анклаве вновь звучат выстрелы и взрывы. Израильские танки ведут огонь по южным районам сектора Газа.

Израиль нарушил соглашение о перемирии в секторе Газа – арабские СМИ-1

Кроме того, поступают сведения, что Израиль, несмотря на гуманитарную паузу, вновь ограничивает поставки топлива, в том числе в единственную работающую в анклаве больницу. Как ожидалось, до 7 утра 30 ноября, когда истекал срок нового двухдневного перемирия, ХАМАС должен был отпустить еще 20 израильтян, захваченных 7 октября. По некоторым данным, в заложниках остаются около 170 человек. В свою очередь Израиль должен освободить из тюрем по меньшей мере 60 палестинцев.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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