Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске

Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скульптура, которая изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. Его потребовалось 80 тонн. Чтобы вылепить детали композиции, к песку добавляли глину.