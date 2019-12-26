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Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске

26 декабря 2019 09:55
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Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске-1

Скульптура, которая изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. Его потребовалось   80 тонн. Чтобы вылепить детали композиции, к песку добавляли глину.

Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске-4

Пройти мимо необычного вертепа трудно. Скульптура собирает сотни восторженных отзывов. Полюбоваться ей можно до 6 января. 

Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске-7

# Скульптура # Фотофакт

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