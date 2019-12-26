Рождественский вертеп из песка появился в Гданьске

Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В польском Гданьске появился необычный рождественский вертеп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скульптура, которая изображает библейскую сцену рождения Иисуса Христа, полностью выполнена из песка. Его потребовалось 80 тонн. Чтобы вылепить детали композиции, к песку добавляли глину.
Пройти мимо необычного вертепа трудно. Скульптура собирает сотни восторженных отзывов. Полюбоваться ей можно до 6 января.