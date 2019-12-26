Вступать в брак в Саудовской Аравии разрешили с 18 лет

Новости мира. В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий запретили ранние браки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому закону, минимальный возраст для замужества или женитьбы – 18 лет. В случае, если подросток недостигший этого возраста, захочет связать себя узами брака, ему необходимо будет получить разрешение. Все подобные запросы будет рассматривать специализированный суд, который определит не повлияет ли ранний брак негативно на юного молодожена.