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Вступать в брак в Саудовской Аравии разрешили с 18 лет

26 декабря 2019 09:40
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Новости мира. В Саудовской Аравии после многолетних дискуссий запретили ранние браки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступать в брак в Саудовской Аравии разрешили с 18 лет-1

Согласно новому закону, минимальный возраст для замужества или женитьбы – 18 лет. В случае, если подросток недостигший этого возраста, захочет связать себя узами брака, ему необходимо будет получить разрешение. Все подобные запросы будет рассматривать специализированный суд, который определит не повлияет ли ранний брак негативно на юного молодожена.

Вступать в брак в Саудовской Аравии разрешили с 18 лет-4

В январе 2019 года в стране вступил в силу запрет на женитьбу подросткам младше 15 лет. До этого в Саудовской Аравии закон не определял минимального возраста вступления в брак.

# Брак и семья # Фотофакт

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