Новости США. В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в штате Миннесота. Пламя быстро распространилось по зданию.
Эвакуироваться были вынуждены около 250 человек. Причина пожара устанавливается. Полиция не исключает версию поджога. Пострадавших госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы.