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В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице

26 декабря 2019 09:34
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Новости США. В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице-1

Инцидент произошёл в штате Миннесота. Пламя быстро распространилось по зданию.

В США 10 человек пострадали в результате пожара в гостинице-4

Эвакуироваться были вынуждены около 250 человек. Причина пожара устанавливается. Полиция не исключает версию поджога. Пострадавших госпитализировали. На месте ЧП работают экстренные службы. 

# Пожар # Фотофакт

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