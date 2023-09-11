Прямой эфир

Во время урагана в Испании 2 человека пропали без вести

11 сентября 2023 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Два человека пропали без вести при ураганных ветрах и сильных ливнях, которые обрушились на юг Испании. В результате непогоды из берегов вышло множество рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время урагана в Испании 2 человека пропали без вести-1

Под водой оказались дороги, поля и населенные пункты. Во многих городах возникли проблемы с электричеством, был поврежден водопровод, не ходил транспорт. Повалены десятки деревьев. Непогода бушует в разных районах Испании уже более недели. За это время стихия унесла жизни пяти человек.

# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сантьяго мирный марш закончился разгоном полиции
11 сентября 2023 08:31

В Сантьяго мирный марш закончился разгоном полиции

В шведских школах решили отказаться от идеи заменить бумажные учебники планшетом
11 сентября 2023 08:12

В шведских школах решили отказаться от идеи заменить бумажные учебники планшетом

Польская оппозиция обещает привлечь к трибуналу нынешнее руководство страны
11 сентября 2023 08:03

Польская оппозиция обещает привлечь к трибуналу нынешнее руководство страны