Во время урагана в Испании 2 человека пропали без вести

Новости Испании. Два человека пропали без вести при ураганных ветрах и сильных ливнях, которые обрушились на юг Испании. В результате непогоды из берегов вышло множество рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой оказались дороги, поля и населенные пункты. Во многих городах возникли проблемы с электричеством, был поврежден водопровод, не ходил транспорт. Повалены десятки деревьев. Непогода бушует в разных районах Испании уже более недели. За это время стихия унесла жизни пяти человек.