Прямой эфир

Россия выпустит вакцину от коронавируса уже в сентябре

03 августа 2020 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Выпуск первой в России вакцины от коронавируса начнётся уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процессом займутся три местных компании.

Россия выпустит вакцину от коронавируса уже в сентябре -1

Ожидается, что к началу 2021 года страна будет выпускать несколько миллионов доз в месяц. Сейчас препарат находится на стадии госрегистрации.

Разработкой вакцины от COVID-19 занимаются десятки учёных по всему миру, а богатейшие страны уже выстроились в очередь и зарезервировали будущий препарат. Речь идёт о CША, Великобритании, Японии и странах Евросоюза, которые договорились о закупке более миллиарда доз ещё не созданной вакцины.

Россия выпустит вакцину от коронавируса уже в сентябре -4

Эксперты бьют тревогу: препарата может не хватить на всех, а более бедные государства окажутся последними в очереди. С подобной ситуацией мир уже сталкивался 11 лет назад во время эпидемии свиного гриппа. Тогда богатые страны монополизировали поставки вакцины.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве неизвестный угрожает взорвать банк
03 августа 2020 10:39

В Киеве неизвестный угрожает взорвать банк

Коронавирус. В Мельбурне вводят комендантский час
03 августа 2020 10:10

Коронавирус. В Мельбурне вводят комендантский час

Массовый заплыв на Балатоне. Самый пожилой участник переплывал озеро 14 раз
03 августа 2020 09:33

Массовый заплыв на Балатоне. Самый пожилой участник переплывал озеро 14 раз