Россия выпустит вакцину от коронавируса уже в сентябре

Новости России. Выпуск первой в России вакцины от коронавируса начнётся уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процессом займутся три местных компании.

Ожидается, что к началу 2021 года страна будет выпускать несколько миллионов доз в месяц. Сейчас препарат находится на стадии госрегистрации.

Разработкой вакцины от COVID-19 занимаются десятки учёных по всему миру, а богатейшие страны уже выстроились в очередь и зарезервировали будущий препарат. Речь идёт о CША, Великобритании, Японии и странах Евросоюза, которые договорились о закупке более миллиарда доз ещё не созданной вакцины.