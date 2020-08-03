Массовый заплыв на Балатоне. Самый пожилой участник переплывал озеро 14 раз

Новости Венгрии. В Венгрии состоялся традиционный заплыв на самом большом пресноводном озере в Центральной Европе – Балатоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в соревнованиях приняли свыше 10 тысяч человек, в том числе профессиональные спортсмены, дети и пенсионеры. Самый пожилой участник заплыва, 83-летний мужчина, переплывал озеро 14 раз.

Организаторы мероприятия учли необходимые меры предосторожности. Перед стартом у всех пловцов измерили температуру, а в воду люди заходили с нескольких точек.