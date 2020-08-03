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Коронавирус. В Мельбурне вводят комендантский час

03 августа 2020 10:10
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Многие страны возвращаются к локдауну на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, в австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия. В столице региона Мельбурне введён комендантский час. 

Коронавирус. В Мельбурне вводят комендантский час-1

Жителям города запрещено отходить от дома более, чем на пять километров. Заниматься спортом на воздухе и посещать магазины разрешено только в течение одного часа. Эти меры будут действовать минимум 6 недель.  

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом фиксируют также в Колумбии. В стране выявлено почти 11 500 новых случаев заболевания. Сложная ситуация и в бельгийском Антверпене, а также Чехии.   

В тройке лидеров по смертности от COVID-19 остаются США, Бразилия и Мексика.    

# Коронавирус # Фотофакт

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