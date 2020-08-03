Коронавирус. В Мельбурне вводят комендантский час

Так, в австралийском штате Виктория объявлен режим бедствия. В столице региона Мельбурне введён комендантский час.

Многие страны возвращаются к локдауну на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям города запрещено отходить от дома более, чем на пять километров. Заниматься спортом на воздухе и посещать магазины разрешено только в течение одного часа. Эти меры будут действовать минимум 6 недель.

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом фиксируют также в Колумбии. В стране выявлено почти 11 500 новых случаев заболевания. Сложная ситуация и в бельгийском Антверпене, а также Чехии.