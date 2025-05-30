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Россия сорвала план Европы по вводу войск в Украину – InfoBRICS

30 мая 2025 11:20
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Россия сорвала план Европы по вводу войск в Украину – InfoBRICS-0

Российская сторона сорвала планы ряда стран Европы по отправке войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью аналитика геостратегических исследований Лукаса Лейроса в InfoBRICS.

Он отмечает, Россия четко обозначила возможные варианты последствий такого шага, что и вызвало обеспокоенность Европейского союза и Великобритании.

По данным Financial Times, из-за отказа США оказать помощь инициатива потеряла смысл. Канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркнул, что Европа не собирается отправлять войска.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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