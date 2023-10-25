Власти Палестины сообщили о как минимум 700 погибших после авиаударов израильской армии

Выгружали их при непрекращающихся обстрелах с израильской стороны. Как сообщили в Минобороны, за сутки ЦАХАЛ нанес около 400 авиаударов по объектам ХАМАС. Палестинские власти заявили как минимум о 700 погибших. Сирены тревоги звучали ночью и в Израиле. Ракетный удар по городам был нанесен как из Газы, так и с территории Ливана и даже Сирии. Сообщается о нескольких пострадавших. Начальник генштаба израильской армии заявил, что она полностью готова к масштабной наземной операции в Газе и ждут только разрешения на ее начало. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 7 200 человек.