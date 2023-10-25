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Власти Палестины сообщили о как минимум 700 погибших после авиаударов израильской армии

25 октября 2023 08:10
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В Газу прибыл очередной, уже четвертый конвой с гуманитарной помощью. Восемь фур привезли необходимые местным жителям продукты и медикаменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Палестины сообщили о как минимум 700 погибших после авиаударов израильской армии-1

Выгружали их при непрекращающихся обстрелах с израильской стороны. Как сообщили в Минобороны, за сутки ЦАХАЛ нанес около 400 авиаударов по объектам ХАМАС. Палестинские власти заявили как минимум о 700 погибших. Сирены тревоги звучали ночью и в Израиле. Ракетный удар по городам был нанесен как из Газы, так и с территории Ливана и даже Сирии. Сообщается о нескольких пострадавших. Начальник генштаба израильской армии заявил, что она полностью готова к масштабной наземной операции в Газе и ждут только разрешения на ее начало. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта стали более 7 200 человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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