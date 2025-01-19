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Россия победит в СВО – Daily Express

19 января 2025 11:25
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Победитель в долгосрочной перспективе в специальной военной операции в Украине – Россия, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Россия победит в СВО – Daily Express-1

Фото: Pinterest

Таблоид указывает, что президент Украины Владимир Зеленский «теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью» и начал говорить об урегулировании конфликта. Итогом станет победа России, подчеркивает автор. 

Избранный президент США Дональд Трамп также может способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, однако ему на это необходимо потратить намного больше времени, чем сутки, отмечает DE.

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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