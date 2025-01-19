Победитель в долгосрочной перспективе в специальной военной операции в Украине – Россия, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Таблоид указывает, что президент Украины Владимир Зеленский «теряет военнослужащих и территории с пугающей скоростью» и начал говорить об урегулировании конфликта. Итогом станет победа России, подчеркивает автор.

Избранный президент США Дональд Трамп также может способствовать урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, однако ему на это необходимо потратить намного больше времени, чем сутки, отмечает DE.