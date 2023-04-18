Россия и Китай ускорили процесс дедолларизации в мире

По мнению ряда экспертов, переход стран на расчеты в национальных валютах сильно ударил по статусу американских банкнот. Товарооборот между Москвой и Пекином растет, соответственно, доля использования рубля и юаня тоже. В результате страны стали примером для ряда других государств, которые, посмотрев на Россию и Китай, тоже фактически отказались от доллара. Накануне Бразилия заключила соглашение с КНР о переходе на расчеты в юанях и реалах.