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Россия и Китай ускорили процесс дедолларизации в мире

18 апреля 2023 19:08
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Россия и Китай ускорили процесс дедолларизации в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Россия и Китай ускорили процесс дедолларизации в мире-1

По мнению ряда экспертов, переход стран на расчеты в национальных валютах сильно ударил по статусу американских банкнот. Товарооборот между Москвой и Пекином растет, соответственно, доля использования рубля и юаня тоже. В результате страны стали примером для ряда других государств, которые, посмотрев на Россию и Китай, тоже фактически отказались от доллара. Накануне Бразилия заключила соглашение с КНР о переходе на расчеты в юанях и реалах.

# Валюта # Фотофакт

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