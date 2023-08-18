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ABC News: наёмники США, воюющие за ВСУ, признали мощь российской обороны

18 августа 2023 10:35
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Воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины американские солдаты-наемники были ошеломлены тяжестью боев и мощью обороны России, пишет РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Один из солдат с позывным «Танго» заявил, что его отряд потерял 85% личного состава. Еще один из американцев признался, что они натолкнулись на ожесточенное сопротивление российских войск. По словам другого «солдата удачи», действия наступающих были крайне беспорядочны, а украинцам не хватало профессиональной подготовки. 4 июня было начато обещанное киевским режимом контрнаступление, но сообщается, что ВСУ несут большие потери и не добились успеха ни на одном из направлений.

# Международная политика

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