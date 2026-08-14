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Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР

14 августа 2026 12:52
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Российские войска взяли под контроль Новониколаевку в ДНР-0

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Новониколаевку в ДНР, пишет РИА Новости.

Минобороны России информирует, что н. п. Новониколаевка ДНР находится по контролем российской армии. Этого удалось достичь благодаря решительным действиям бойцов подразделений группировки «Центр», сообщили в ведомстве.

В течение недели ВС Украины утратили в зоне ответственности «Центра» 26 ББМ, 68 автомобилей, 10 артиллерийских орудий и 8 станций РЭБ.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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