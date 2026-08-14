В Латвии сбили неизвестный беспилотник

Латвия заявила о нарушении своего воздушного пространства. Как сообщили в командовании Вооруженных сил, на территорию балтийской республики залетел неизвестный беспилотник. На его перехват были подняты истребители НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четырех районах была объявлена воздушная опасность. Их жителей призвали немедленно спрятаться в укрытия. Позже тревогу отменили, так как дрон был сбит. Сейчас военнослужащие и сотрудники полиции обследуют предполагаемый район падения летательного аппарата. Вся территория оцеплена.
Мартинс Капарсмитс, командир пехотного батальона национальной гвардии Латвии:
Этот район сильно покрыт лесами, а фермерских хозяйств относительно мало, что делает местность труднопроходимой. Конечно, леса, болота и густая растительность означают, что поиски будут непростыми.
Как сообщается, беспилотник-нарушитель был сбит на сравнительно большой высоте, поэтому его обломки могут быть разбросаны на обширной площади. В результате инцидента на земле никто не пострадал, жертв и разрушений нет. Кому именно принадлежит летательный аппарат, пока неизвестно.