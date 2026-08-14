В Латвии сбили неизвестный беспилотник

Латвия заявила о нарушении своего воздушного пространства. Как сообщили в командовании Вооруженных сил, на территорию балтийской республики залетел неизвестный беспилотник. На его перехват были подняты истребители НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырех районах была объявлена воздушная опасность. Их жителей призвали немедленно спрятаться в укрытия. Позже тревогу отменили, так как дрон был сбит. Сейчас военнослужащие и сотрудники полиции обследуют предполагаемый район падения летательного аппарата. Вся территория оцеплена.