Российские войска перекрыли дорогу, по которой ВСУ снабжали передовую

Российские военные установили огневой контроль над участком трассы Чугуев–Меловое на Купянском направлении, сообщил военный эксперт, бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в итоге маневренных оборонительных и контратакующих действий Вооруженных Сил РФ в районе населенного пункта Новоселовское был взят участок трассы Н-26 под огневой контроль, который раньше использовался украинскими боевиками для обеспечения своих войск. Также Марочко отметил, что погодные условиях и случившееся затруднили логистику ВС Украины. В среду Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военнослужащих и двух танков.