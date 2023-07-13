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Российские войска перекрыли дорогу, по которой ВСУ снабжали передовую

13 июля 2023 08:00
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Российские военные установили огневой контроль над участком трассы Чугуев–Меловое на Купянском направлении, сообщил военный эксперт, бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он отметил, что в итоге маневренных оборонительных и контратакующих действий Вооруженных Сил РФ в районе населенного пункта Новоселовское был взят участок трассы Н-26 под огневой контроль, который раньше использовался украинскими боевиками для обеспечения своих войск. Также Марочко отметил, что погодные условиях и случившееся затруднили логистику ВС Украины. В среду Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военнослужащих и двух танков.

# Международная политика # Андрей Марочко

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