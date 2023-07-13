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Венесуэла, Зимбабве и Аргентина возглавили антирейтинг по стоимости жизни

13 июля 2023 07:41
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Высокая стоимость жизни остается главной проблемой как в Европе, так и во всем мире. Исходя из данных Международного валютного фонда, антилидер – Венесуэла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла, Зимбабве и Аргентина возглавили антирейтинг по стоимости жизни-1

Там инфляция составляет 400 %. Следом идут Зимбабве и Аргентина. Центральные банки повсеместно реагируют на рост цен повышением процентных ставок. А Всемирный банк предсказал существенное замедление мировой экономики в 2023 году. Среди прочего, прогноз предполагает сокращение международной торговли.

# Экономический кризис # Фотофакт

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