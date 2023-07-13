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Эрдоган обсудит с Путиным передачу боевиков «Азова» Украине в августе

13 июля 2023 07:47
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с лидером России Владимиром Путиным вопрос по ситуации с передачей командиров национального батальона «Азов» из Турции в Украину, сообщает ТАСС.

Ранее Эрдоган сообщил о положительном ответе на запрос об освобождении шести руководителей. Он также обратил внимание на то, что получив подробную информацию об этой передаче, российская сторона изменила отношение к сложившейся ситуации в более позитивную сторону.

Сообщается, что президент России Путин собирается посетить Турцию в августе. Эрдоган надеется лично обсудить с ним эти вопросы. Однако, когда корреспонденты обратились к турецкому лидеру с просьбой подробнее рассказать о передаче боевиков Украине, он ушел от прямого ответа и сказал, что все зависит от украинской стороны и президента страны Зеленского. 

В то же время Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом 8 июля объявил о своем возвращении в страну вместе с командованием национального батальона «Азов».
 

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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