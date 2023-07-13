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Соцопрос: больше половины молдаван не поддерживают проевропейский курс страны

13 июля 2023 07:40
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Новости Молдовы. Жители Молдовы не поддерживают проевропейский курс политиков. Согласно опросу, более половины респондентов считают, что их страна движется в неправильном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соцопрос: больше половины молдаван не поддерживают проевропейский курс страны-1

Президентский курс Санду привел к падению уровня жизни, из-за чего постоянно проходят протесты в Кишиневе и других городах. Люди отмечают: правительство чересчур сконцентрировано на Европе и не замечает проблем в своей стране. А вот сами граждане Молдовы экономические трудности испытывают каждый день.

# Международная политика # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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