Соцопрос: больше половины молдаван не поддерживают проевропейский курс страны

Новости Молдовы. Жители Молдовы не поддерживают проевропейский курс политиков. Согласно опросу, более половины респондентов считают, что их страна движется в неправильном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентский курс Санду привел к падению уровня жизни, из-за чего постоянно проходят протесты в Кишиневе и других городах. Люди отмечают: правительство чересчур сконцентрировано на Европе и не замечает проблем в своей стране. А вот сами граждане Молдовы экономические трудности испытывают каждый день.