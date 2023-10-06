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Военная стратегия России является серьезной проблемой для ВСУ

06 октября 2023 14:23
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Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью отметил, что из-за фланговых атак России у украинской армии появились серьезные проблемы. Об этом пишет РИА Новости.
 
Несмотря на поддержку НАТО и зарубежное оружие, украинским войскам так и не удалось добиться существенных результатов, они потеряли более 70 тысяч человек.

Западные военные специалисты отмечают высокую эффективность российской обороны и минных полей. Джонсон также высказал опасения относительно возможности возникновения демографического кризиса в Украине в связи с высокими потерями мужского населения.

# Международная политика

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