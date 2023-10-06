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7 человек погибли во время сильного пожара в Мумбаи

06 октября 2023 13:40
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Новости Индии. Семь человек погибли, более 50 пострадали при сильном пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в Мумбаи. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек погибли во время сильного пожара в Мумбаи-1

Огонь вспыхнул поздно ночью, когда все жильцы спали. Прибывшие на место пожарные успели вывести из здания 40 человек. На то, чтобы потушить пламя, им потребовалось около 4 часов. Полностью сгорели несколько припаркованных возле дома машин. Сейчас следователи выясняют причины пожара.

# Пожар # Новости Индии # Фотофакт

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