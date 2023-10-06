7 человек погибли во время сильного пожара в Мумбаи

Новости Индии. Семь человек погибли, более 50 пострадали при сильном пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в Мумбаи. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Семь человек погибли, более 50 пострадали при сильном пожаре, который вспыхнул в многоэтажном доме в Мумбаи. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул поздно ночью, когда все жильцы спали. Прибывшие на место пожарные успели вывести из здания 40 человек. На то, чтобы потушить пламя, им потребовалось около 4 часов. Полностью сгорели несколько припаркованных возле дома машин. Сейчас следователи выясняют причины пожара.