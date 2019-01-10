Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

Сотрудники этого вуза нашли их во время летней экспедиции в монгольской части пустыни Гоби. Эксперты предполагают, что возраст находок может достигать 4,5 миллиардов лет!

Исследование продлится несколько месяцев – образцы распилят на части и срез изучат под микроскопом. Результаты будут известны летом – тогда находки уральских ученых зарегистрируют в международном бюллетене, а сами неземные тела придется вернуть – метеориты считаются национальным достоянием Монголии и вывезти за пределы страны их разрешили только на год и в интересах науки.