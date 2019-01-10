Российские учёные изучат метеориты, найденные в пустыне Гоби

Новости России. Российские ученые изучат внеземные камни. В Уральский федеральный университет привезли фрагменты предполагаемых метеоритов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники этого вуза нашли их во время летней экспедиции в монгольской части пустыни Гоби. Эксперты предполагают, что возраст находок может достигать 4,5 миллиардов лет!
Исследование продлится несколько месяцев – образцы распилят на части и срез изучат под микроскопом. Результаты будут известны летом – тогда находки уральских ученых зарегистрируют в международном бюллетене, а сами неземные тела придется вернуть – метеориты считаются национальным достоянием Монголии и вывезти за пределы страны их разрешили только на год и в интересах науки.