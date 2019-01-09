Новости Украины. В Украине из Киево-Печерской лавры пропали ценные иконы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недостачу обнаружили в ходе инвентаризации. Специальную комиссию, которая занялась проверкой ценностей в храме, Минкульт направил еще в ноябре. Ревизию решили сделать впервые за 30 лет.