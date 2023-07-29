Российские артиллеристы группы «Днепр» ударили по украинским ДРГ под Херсоном

В Херсонской области, в окрестностях населенного пункта Садовое, силы группировки российских войск «Днепр» атаковали украинских диверсантов, используя артиллерийский огонь, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра майора Романа Кодряна.

Он добавил, что, по данным разведки, удалось обнаружить местонахождение диверсионных групп противника, после чего был осуществлен удар, в ходе которого командно-наблюдательный пункт противника был уничтожен.

На Херсонском направлении подразделения группы «Днепр» нанесли огневой удар по сосредоточениям войск противника в населенных пунктах Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. В ходе этой операции были ликвидированы два экипажа минометов, транспортные средства и личный состав подразделения ВСУ.