Прямой эфир

Российские артиллеристы группы «Днепр» ударили по украинским ДРГ под Херсоном

29 июля 2023 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Херсонской области, в окрестностях населенного пункта Садовое, силы группировки российских войск «Днепр» атаковали украинских диверсантов, используя артиллерийский огонь, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра майора Романа Кодряна.

Он добавил, что, по данным разведки, удалось обнаружить местонахождение диверсионных групп противника, после чего был осуществлен удар, в ходе которого командно-наблюдательный пункт противника был уничтожен.

На Херсонском направлении подразделения группы «Днепр» нанесли огневой удар по сосредоточениям войск противника в населенных пунктах Антоновка, Широкая Балка и Приднепровское. В ходе этой операции были ликвидированы два экипажа минометов, транспортные средства и личный состав подразделения ВСУ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
РИАН: российские специалисты выявили слабые места трофейной техники НАТО
29 июля 2023 08:33

РИАН: российские специалисты выявили слабые места трофейной техники НАТО

Власти Латвии, Литвы и Польши рассматривают возможность полной изоляции Беларуси
28 июля 2023 19:53

Власти Латвии, Литвы и Польши рассматривают возможность полной изоляции Беларуси

ЕС обязует членов союза платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца
28 июля 2023 19:52

ЕС обязует членов союза платить по 20 тыс. евро за каждого непринятого беженца