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Власти Латвии, Литвы и Польши рассматривают возможность полной изоляции Беларуси

28 июля 2023 19:53
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Латвия, Литва и Польша вместе рассматривают возможность закрытия границы с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердили официальные лица.

Власти Латвии, Литвы и Польши рассматривают возможность полной изоляции Беларуси-1

Как заявил замглавы МВД Польши, граничащие с Беларусью государства находится под угрозой провокаций. А потому существует вариант, так называемой, полной изоляции нашей республики. Решение совместное – Литвы, Латвии и Польши. Хотя последняя обстановку в регионе накаляет больше остальных. Ранее Варшава перебросила войска к нашей границе из-за совместных учений белорусских военных с ЧВК «Вагнер». А сегодня, 28 июля, прозвучало новое заявление – о расширении армии.

# НАТО # Фотофакт

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