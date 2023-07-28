Власти Латвии, Литвы и Польши рассматривают возможность полной изоляции Беларуси

Как заявил замглавы МВД Польши, граничащие с Беларусью государства находится под угрозой провокаций. А потому существует вариант, так называемой, полной изоляции нашей республики. Решение совместное – Литвы, Латвии и Польши. Хотя последняя обстановку в регионе накаляет больше остальных. Ранее Варшава перебросила войска к нашей границе из-за совместных учений белорусских военных с ЧВК «Вагнер». А сегодня, 28 июля, прозвучало новое заявление – о расширении армии.